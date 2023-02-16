Илон Маск близок к возвращению на первую строчку списка самых богатых людей мира

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Илон Маск вплотную подошел к первому месту в рейтинге самых богатых людей мира благодаря взлету акций его компании Tesla в текущем году, сообщает агентство Bloomberg, составившее список.

Состояние Маска сейчас оценивается в $191,3 млрд, а у лидера рейтинга, француза Бернара Арно, примерно на $1 млрд больше.

Маска подвела любовь к благотворительности: накануне стало известно, что он пожертвовал около 11,6 млн акций Tesla с августа по декабрь прошлого года. Стоимость этих бумаг, рассчитанная на закрытие торгов в конкретные дни пожертвований, оценивается в $1,9 млрд, и если бы он оставил акции себе, то сейчас возглавлял бы список миллиардеров.

В конце 2021 года состояние Маска превышало $300 млрд, однако затем акции Tesla рухнули на фоне ухудшения состояния мировой экономики и сопровождавшейся скандалами сделки по покупке сервиса микроблогов. В результате в декабре прошлого года Арно, глава производителя люксовых товаров LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, обошел его в рейтинге богатейших людей мира.

За полтора месяца 2023 года состояние Маска выросло на $54 млрд благодаря тому, что котировки Tesla взлетели за этот период на 74%.