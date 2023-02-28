Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Пшеница подешевела до минимума за 17 месяцев

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу в понедельник упали до минимального уровня с сентября 2021 года на ослаблении опасений по поводу поставок в краткосрочной перспективе.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго завершили торги накануне снижением на 1,6%, до $7,1 за бушель. С начала февраля контракт упал в цене примерно на 6%, рекордными темпами с ноября.

ЭкономикаРоссия до конца сельхозгода может довести экспорт зерна до 55-60 млн тоннЧитать подробнее

Россия, как ожидается, экспортирует рекордный объем пшеницы во второй половине текущего сельскохозяйственного сезона, сообщает агентство Bloomberg. Украина, тем временем, стремится продлить "Черноморскую зерновую инициативу" еще на один год.

Трейдеры полагают, что сделка будет успешно продлена, и ожидание активных поставок зерна из региона оказывает давление на фьючерсы, отметил старший аналитик по сырьевому рынку в Futures International LLC Терри Райли.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Япония заморозит активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Рубль по итогам понедельника уверенно вырос к доллару и евро

Военная операция на Украине

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале выросли до ноябрьского уровня

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });