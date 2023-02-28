Пшеница подешевела до минимума за 17 месяцев

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу в понедельник упали до минимального уровня с сентября 2021 года на ослаблении опасений по поводу поставок в краткосрочной перспективе.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго завершили торги накануне снижением на 1,6%, до $7,1 за бушель. С начала февраля контракт упал в цене примерно на 6%, рекордными темпами с ноября.

Россия, как ожидается, экспортирует рекордный объем пшеницы во второй половине текущего сельскохозяйственного сезона, сообщает агентство Bloomberg. Украина, тем временем, стремится продлить "Черноморскую зерновую инициативу" еще на один год.

Трейдеры полагают, что сделка будет успешно продлена, и ожидание активных поставок зерна из региона оказывает давление на фьючерсы, отметил старший аналитик по сырьевому рынку в Futures International LLC Терри Райли.