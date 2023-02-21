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Россия до конца сельхозгода может довести экспорт зерна до 55-60 млн тонн

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - РФ до конца текущего сельхозгода может довести экспорт зерна до 55-60 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ во вторник.

"До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн", - сказал он, отметив, что "еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым планом".

"Если вы помните, а наверняка здесь некоторые помнят, совсем не так давно 60 млн тонн (зерна - ИФ) собрали по году, а сейчас 55-60 млн тонн - только экспортный потенциал будет", - сказал президент.

Путин отметил, что в прошлом году российское сельхозпроизводство показало двузначный темп роста. "Низкий поклон сельхозпроизводителям. Российские аграрии собрали рекордный урожай - свыше 150 млн тонн зерна, в том числе более 100 млн тонн пшеницы", - сказал он.

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