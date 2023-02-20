РФ после введения квоты снизила отгрузки пшеницы на экспорт на 7% до 412 тыс. т

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - РФ за пять дней после введения квоты на экспорт зерна (с 15 по 20 февраля) снизила отгрузки пшеницы в годовом выражении на 7%, до 412 тыс. тонн, что связано, прежде всего, с отсутствием экспорта в Иран. Землетрясение в Турции на отгрузки не повлияло, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего с 15 по 20 февраля общий объем экспорта основных видов зерновых культур снизился на 7,4%, до 474 тыс. тонн против 512 тыс. тонн годом ранее. В частности, отгрузки ячменя выросли почти в 4 раза, до 52 тыс. тонн, кукурузы – упали на 83,4%, до 9,3 тыс. тонн.

"Снижение отгрузок пшеницы связано, прежде всего, с тем, что не было экспорта в Иран, хотя год назад за эти пять дней было отправлено 290 тыс. тонн, - пояснила Тюрина. - При этом отгрузки по основным направления выросли. Так, в Египет – в 2,3 раза, до 91,5 тыс. тонн, в Турцию – на 48%, до 80 тыс. тонн. Было беспокойство из-за землетрясения в Турции, но поставки продолжаются с превышением прошлогодних показателей".

Кроме того, в Судан отгрузки выросли более чем в два раза, до 68,5 тыс. тонн. Продолжается экспорт в Пакистан и Алжир, куда в прошлом году в это время пшеница не отправлялась. В Пакистан отгружено 56 тыс. тонн, в Алжир – 28,5 тыс. тонн.

По словам эксперта, ежедневные отгрузки зерна снизились до 95 тыс. тонн со 102 тыс. тонн год назад, в том числе пшеницы - до 82,5 тыс. тонн с 88,5 тыс. тонн соответственно. "В принципе не такое значительное снижение. К тому же экспорт основным потребителям, таким, как Египет, Турция, Судан, Пакистан, Алжир, растет, что говорит о стабильном спросе на российскую пшеницу на мировом рынке", - сказала она.

Как отметила Тюрина, с 15 по 20 февраля восстановилась рейдовая перевалка зерна, которая в начале месяца существенно снизилась из-за непогоды. "За последние пять дней она выросла в 12 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего отгружено 152 тыс. тонн, - уточнила она. - В то же время отгрузки через Новороссийск упали на 35%, до 149 тыс. тонн, через Азов - на 23%, через Ростов-на-Дону - на 19%. Незначительно выросли отправки через Таганрог, но там объемы маленькие - 9,8 тыс. тонн всего. И не было экспорта через Тамань. Все это связано с погодными условиями".

Тюрина также сообщила, что за этот период зерно экспортировали 10 компаний против 9 годом ранее.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, она заявила, что после введения Россией экспортной квоты цены, которые выросли к середине февраля, "откатились" на уровень начала месяца. В настоящее время тонна французской пшеницы стоит $325, американской - $331. "Были небольшие колебания в преддверии введения квоты, но сегодня понятно, что мы отгружаем и погодные условия не сильно сказались на объемах экспорта, поэтому цены вернулись к уровню начала февраля", - добавила она.

Российская пшеница продолжает дешеветь и в настоящее время цена составляет $302 за тонну (FOB Новороссийск), что на $3 меньше, чем на 10 февраля. Дисконт относительно стоимости европейской пшеницы составляет $23, это меньше, чем до введения квоты ($30 на 14 февраля, $17 на начало февраля). "Дисконт делает нашу пшеницу привлекательной для импортеров", - отметила она.

По ее данным, динамика цен на пшеницу у производителей разнонаправленная. "На юге цены в принципе стабильны, в Поволжье и в части регионов центра - значительное сокращение на 600-700 рублей за тонну", - сказала эксперт.

Как прогнозирует Тюрина, по итогам февраля экспорт пшеницы может составить 3,5 млн тонн против 2,23 млн тонн год назад. "Но погодные условия нестабильны, делать прогнозы трудно", - добавила она.