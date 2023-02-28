Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы обязал Siemens Mobility GmbH выполнить обязательства по договору 2019 года на поставку "РЖД" 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" для пассажирских перевозок.

Одностороннее расторжение Siemens договора №3484340 от 7 июня 2019 года с ОАО "Российские железные дороги" признано недействительным, сообщается в судебной картотеке.

Согласно материалам дела, 3 октября 2022 года Siemens направил РЖД уведомление о расторжении договора по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц. РЖД в свою очередь, обратились в суд, ссылаясь на необоснованность расторжения документа.

В 2022 г. РЖД были внесены в санкционные списки ЕС, США, Великобритании. Однако, согласно разъяснениям Европейской комиссии в части исполнения контрактов и претензий (исков) следует, что действие санкций не распространяется на договоры, заключенные до 2 марта 2022 г., за исключением ранее заключенных рамочных контрактов, в которых не указаны все необходимые элементы для их действительности и исполнения, а именно: обозначение сторон, цену, количество товаров, даты поставки, порядок исполнения, а также отдельных приложений, которые определяют важнейшие элементы контракта, в том числе и его продление. Спорный договор был подписан сторонами 7 июня 2019 г., то есть до вступления в силу ограничительных мер.

"Таким образом, утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит как разъяснениям Европейской комиссии, так и условиям договора, поскольку санкции не влияют и не могут влиять на исполнение им обязанностей на поставку 13 высокоскоростных электропоездов для пассажирских перевозок", - сообщается в материалах суда.

В прошлом году РЖД ввели в эксплуатацию четыре новых "Сапсана", законтрактованных в 2019 г. В настоящее время в парке компании 20 поездов "Сапсан".

Как сообщалось, в 2019 году в рамках ПМЭФ РЖД, АО "Группа "Синара", Siemens AG и Simens Mobility GmbH подписали контракт на поставку и техобслуживание 13 высокоскоростных поездов "Сапсан" общей стоимостью 1,096 млрд евро. Согласно договору Siemens и группа "Синара" должны были поставить РЖД с сентября 2022 г. по июль 2023 г. 13 десятивагонных "Сапсанов". Общая стоимость контракта на поставку - 513,5 млн евро. Стоимость допсоглашения к договору на техобслуживание и ремонт поездов в течение 30 лет - 583,1 млн евро.