Суд запретил Siemens судиться с РЖД в венском арбитраже из-за скоростных поездов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном Арбитражном Суде при Палате экономики Австрии в Вене, следует из материалов на сайте суда.

Речь идет о запрете разбирательств "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности".

"Иск удовлетворить полностью", - решил арбитраж.

Подробности дела на сайте пока не опубликованы.

Иск поступил в суд 12 мая.

4 августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск ОАО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH о запрете инициировать судебные разбирательства по высокоскоростным (в/с) поездам.

В начале марта Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России, но сообщил, что продолжит обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" в рамках сервисных контрактов.

В мае Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".