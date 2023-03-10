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Siemens обжаловал в Верховном суде России запрет судиться с РЖД в Вене

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Компания "Siemens Mobility GmbH" (ФРГ) 9 марта подала в Верховный суд России жалобу на решение судов нижестоящих инстанций, запретивших ей по иску РЖД инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года".

Как следует из картотеки суда, оспариваемый договор заключен "о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности".

Арбитражный суд Московского округа 1 февраля подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 26 октября 2022 года удовлетворил иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH (ФРГ).

Иск поступил в суд 12 мая 2022 года.

Арбитражный суд Москвы 15 февраля решил в случае неисполнения Siemens Mobility GmbH и ООО "Сименс мобильность" обязательств по договору о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов, солидарно взыскивать с этих компаний в пользу ОАО "РЖД" 16,1 млн рублей неустойки за каждый день до даты исполнения решения.

В случае неисполнения Siemens Mobility GmbH и ООО "Сименс мобильность" решения суда, на следующий день после вступления его в законную силу будет солидарно взыскиваться с этих компаний в пользу ОАО "РЖД" судебная неустойка "в размере 16 088 951,88 рубля за каждый день неисполнения решения с даты его вступления в законную силу и до его фактического исполнения", отмечается в судебном акте.

Дело рассматривалось по иску "РЖД" к Siemens Mobility GmbH в лице филиала "Сименс Мобилити ГМБХ" и ООО "Сименс мобильность" о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года.

Этот иск поступил в суд в ноябре 2022 года.

Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года удовлетворил еще один иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 30 января кассационный суд оставил запрет в силе.

Этот иск поступил в суд 12 мая.

В начале марта Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России, но обещал продолжить обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" в рамках сервисных контрактов.

В мае Siemens объявил о прекращении бизнеса в России и о разрыве с 13 мая с РЖД сервисных контрактов, в том числе на обслуживание "Сапсанов".

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