Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене введенных в их отношении санкций

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" направило в Совет Европейского союза заявление об отмене введенных в ее отношении ограничений, сообщила компания в официальном телеграм-канале во вторник.

По мнению монополии, "санкции ЕС направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ".

"Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС, - говорится в сообщении. - Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный".

"Кроме того, Совет ЕС безосновательно, в нарушение правовых принципов и норм внес компанию в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования", - заявили в компании.

В РЖД отмечают, что экспортные эмбарго в отношении ж/д техники стали прямой и единственной причиной прекращения компанией Siemens выполнения договорных обязательств по поставкам и техобслуживанию поездов "Сапсан" и "Ласточка". "Тем самым во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены добросовестные отношения между российскими и европейскими контрагентами", - сообщает компания.

"РЖД считает бесперспективным судебное обжалование санкционных актов. Это решение основывается на многочисленных случаях необъективного рассмотрения судом ЕС обращений российских граждан и организаций", - говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, РЖД сохраняет надежду на то, что Совет ЕС взвешенно рассмотрит представленные подробные доказательства нарушения международно-правовых норм, базовых принципов деятельности союза и внутренних противоречий в санкционных актах.

"Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, РЖД в заявлении в адрес Совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции", - сообщила монополия.

РЖД ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд

В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Европе за 1,5 месяца выросло втрое

Число новых случаев COVID-19 в Европе за 1,5 месяца выросло втрое

ЕС планирует ввести санкции против 47 человек, включая Собянина и Чемезова

ЕС планирует ввести санкции против 47 человек, включая Собянина и Чемезова

Иностранный турпоток на Кипр восстанавливается, несмотря на отсутствие россиян

Иностранный турпоток на Кипр восстанавливается, несмотря на отсутствие россиян

ЕС начал переговоры по вопросу присоединения Албании и Северной Македонии

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Стрельба произошла в баре в Париже

Депутат Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьера Великобритании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });