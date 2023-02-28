"СберЛогистика" проверяет информацию о возможной утечке данных

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "СберЛогистика" проверяет информацию о возможной утечке данных клиентов и сотрудников.

"Мы проверяем информацию и ее достоверность. Подобные сообщения возникают часто и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных", - сообщили журналистам в "СберЛогистике".

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация об утечке данных клиентов и сотрудников "СберЛогистики". Кроме того, в ряде каналов была информация якобы о взломе хакерами всех сервисов Сбербанка.

"Информация не соответствует действительности. Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации", - сообщили журналистам в пресс-службе Сбербанка.

"Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности. На хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера. Никакой чувствительной финансовой информации в них нет", - заявил Сбербанк.

Кредитная организация отметила, что, как правило, спекуляции на тему утечек спровоцированы мошенниками, которые торгуют компиляциями данных. "Рекомендуем не обращать на них внимания", - отметили в банке.