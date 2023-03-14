"Спортмастеру" в Москве грозит штраф из-за утечки данных клиентов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мировой участок №52 мирового суда Черемушкинского района Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Спортмастер". Компании вменяют нарушение при работе с персональными данными.

Суд рассмотрит материал 4 апреля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Протокол составил Роскомнадзор по ч.1 ст.13.11 КоАП (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

В начале года СМИ стало известно об утечке данных клиентов "Спортмастера". В компании пообещали провести расследование и устранить уязвимости в защите данных для недопущения подобных ситуаций. Также сообщалось об утечке данных казахстанских клиентов компании.