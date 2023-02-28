Brent подорожала до $83,32 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем во вторник, однако все равно завершают в минусе четвертый месяц подряд.

К 14:02 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,87 (1,06%) - до $83,32 за баррель. Срок биржевого обращения апрельских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent подорожали в ходе торгов на $1,1 (1,34%) - до $83,14 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому часу дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,17 (1,55%) - до $76,85 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка в феврале стали ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США, которые привели к укреплению курса доллара. Кроме того, давление на рынок оказали данные об увеличении запасов нефти в США до рекордного уровня с мая 2021 года, отмечает Bloomberg.

"Изменения фундаментальных факторов в целом компенсируют друг друга, - отметил аналитик Saxo Bank A/S Оле Хансен. - Но с учетом того, что подъем ставок Федрезервом уже заложен в котировки, плюс рынок недооценивает восстановление экономики Китая и силу спроса в Индии, мне кажется, вскоре нас ждет восстановление, хотя и в ограниченном диапазоне".

Глава Vitol Group Рассел Харди ожидает, что цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель позднее в 2023 году.

"Спрос на нефть, вероятно, поднимется до рекордных максимумов во втором полугодии, - заявил Харди Bloomberg. - Перспектива повышения цен до $90-100 за баррель во второй половине года вполне реальна".