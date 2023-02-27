Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Нефть Brent подешевела до $82,87 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Нефть в понедельник дешевеет после достаточно сильного роста по итогам предыдущих торгов.

Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 по московскому времени снизились на $0,29 (0,35%) и составляли $82,87 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $0,95 (на 1,2%) - до $83,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,2 (0,26%) - до $76,12 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов увеличилась на $0,93 (на 1,2%) и составила $76,32.

За всю прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - максимальный прирост за полгода, а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли в пятницу. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Подпавший под санкции банк "Приморье" приостановил SWIFT-переводы по всем направлениям

Санкционная годовщина. Обобщение

Санкционная годовщина. Обобщение

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

Минфин РФ заявил, что санкции против ФНБ не отразятся на доступности средств из него

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

ЕС включил в санкционный список ФНБ, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Банк "Приморье" предупредил о возможной блокировке карт Union Pay за границей

Постпреды ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Канада ввела новые санкции против России

Постпреды ЕС снова не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });