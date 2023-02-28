Цена Brent поднялась выше $84 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно растут во вторник, в том числе благодаря ожиданиям повышения спроса на топливо со стороны Китая, сообщает MarketWatch.

С начала февраля котировки опустились более чем на 2%, в результате Brent и WTI завершают "в минусе" четвертый месяц подряд.

К 18:30 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,59 (на 1,93%) - до $84,04 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгующиеся майские контракты на Brent подорожали на $1,68 (2,05%) - до $83,74 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,95 (на 2,58%) - до $77,63 за баррель.

Инвесторы продолжают взвешивать перспективы роста спроса в Китае, экономика которого восстанавливается после снятия жестких антиковидных ограничений, на фоне предпринимаемых Россией шагов по сокращению добычи и экспорта нефти в ответ на новые санкции, введенные западными странами.

С другой стороны, над рынком довлеет неопределенность в отношении перспектив мировой экономики. Сигналы устойчивости инфляции в США говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность в стране. Другие крупнейшие ЦБ мира, вероятнее всего, также продолжать повышать ставки.

"Опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики США вызывают тревогу относительно "жесткой посадки" экономики и, соответственно, снижения спроса на нефть и нефтепродукты", - говорится в сообщении Saxo Bank.

Эти разнонаправленные факторы пока удерживают WTI в диапазоне $74-80 за баррель, отмечают эксперты.