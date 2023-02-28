Нефть Brent завершает февраль снижением до $82,59 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник, но завершают февраль снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени во вторник составляет $82,59 баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%), до $82,45 за баррель.

Срок биржевого обращения апрельских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent подорожали в ходе торгов на $0,16 (0,2%) - до $82,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,22 (0,29%), до $75,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $0,64 (0,8%), до $75,68 за баррель.

С начала февраля сорт Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 4%. Нефтяной рынок завершает в минусе четвертый месяц подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также роста запасов нефти в стране, при недостаточно быстром восстановлении спроса в Китае.

"Данные из КНР говорят о росте мобильности в стране после снятия карантинных ограничений, однако рынку необходимы более конкретные сигналы подъема деловой активности", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Pte. Чару Чанана, слова которой приводит агентство Bloomberg.

Сигналы устойчивости инфляции в Штатах говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность. Ужесточение политики Федрезервом также способствует укреплению доллара США, что отрицательно сказывается на сырьевых рынках.

Тем временем запасы нефти в Штатах находятся на максимуме с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого уровня с июня 2021 года.

Глава Vitol Group Рассел Харди ожидает, что цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель позднее в этом году.

"Спрос на нефть, вероятно, поднимется до рекордных максимумов во втором полугодии, - заявил Харди в интервью Bloomberg. - Перспектива повышения цен до $90-100 за баррель во второй половине года вполне реальна".