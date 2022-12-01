Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре вырос до 53,2 пункта

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2022 года составил 53,2 пункта, поднявшись с октябрьских 50,7 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указывают на значительное улучшение операционных условий в секторе. Темпы расширения производства стали самыми быстрыми с января 2017 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение.

Новость дополняется