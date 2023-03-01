Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Puma в 2022 году увеличила выручку до рекордных 8,47 млрд евро

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Немецкий производитель спортивных товаров Puma SE увеличил выручку почти на четверть в четвертом квартале, а по итогам 2022 года показатель оказался рекордным.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре выросла на 24%, до 2,2 млрд евро.

Чистая прибыль сократилась до 1,4 млн евро с 7,9 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

В 2022 году в целом компания зафиксировала рекордные показатели выручки и EBIT в своей истории. Выручка повысилась на 19%, до 8,47 млрд евро, а EBIT увеличилась на 15%, до 641 млн евро.

Продажи в Северной и Южной Америке в минувшем квартале подскочили на 29%, в регионе EMEA - на 26,1%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос всего на 1,6%.

В 2023 году Puma ожидает органического роста выручки на 7-9% и EBIT в диапазоне от 590 до 670 млн евро.

Котировки акций Puma снижаются на 1,4% в начале торгов в среду. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 22,2%, до 9,16 млрд евро.

Puma Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VK может сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на САР под Калининградом

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });