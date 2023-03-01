Puma в 2022 году увеличила выручку до рекордных 8,47 млрд евро

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Немецкий производитель спортивных товаров Puma SE увеличил выручку почти на четверть в четвертом квартале, а по итогам 2022 года показатель оказался рекордным.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре выросла на 24%, до 2,2 млрд евро.

Чистая прибыль сократилась до 1,4 млн евро с 7,9 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

В 2022 году в целом компания зафиксировала рекордные показатели выручки и EBIT в своей истории. Выручка повысилась на 19%, до 8,47 млрд евро, а EBIT увеличилась на 15%, до 641 млн евро.

Продажи в Северной и Южной Америке в минувшем квартале подскочили на 29%, в регионе EMEA - на 26,1%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос всего на 1,6%.

В 2023 году Puma ожидает органического роста выручки на 7-9% и EBIT в диапазоне от 590 до 670 млн евро.

Котировки акций Puma снижаются на 1,4% в начале торгов в среду. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 22,2%, до 9,16 млрд евро.