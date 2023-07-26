Puma во II квартале сократила чистую прибыль на 35%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma SE во втором квартале сократил чистую прибыль более чем на треть (на 35%) в связи с ростом расходов и колебаниями валютных курсов, но увеличил выручку на 5,9%, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль в апреле-июне упала до 55 млн евро по сравнению с 84,3 млн евро за аналогичный период годом ранее, а выручка возросла до 2,12 млрд евро против 2 млрд евро.

Валовая рентабельность Puma сократилась до 44,8% с 46,5% годом ранее, главным образом, из-за изменений курсов валют, логистических расходов и затрат на продвижение продукции.

EBIT за указанный период снизилась на 21% - до 115,3 млн евро со 146,3 млн евро.

Операционные расходы компании в прошлом квартале выросли на 6,6% и составили 843,4 млн евро.

В апреле компания сообщала об ухудшении потребительских настроений из-за высоких процентных ставок и инфляции. Нестабильный розничный спрос, прежде всего в Северной Америке и Европе, остается проблемой для Puma, отмечается в отчете.

Компания подтвердила прогноз на 2023 год, предусматривающий рост продаж на 8-9% с поправкой на изменение валютных курсов и EBIT в диапазоне от 590 млн евро до 670 млн евро.

Акции Puma прибавляют в цене 3% в ходе торгов в среду.