Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в феврале выросли на "низкой базе" на 4,7% - до 23 437 шт.

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в феврале 2023 года выросли в годовом выражении на 4,7%, до 23 437 шт., сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Как следует из статистики за предыдущие периоды, в феврале 2022 г. давление на продажи компании продолжал оказывать дефицит полупроводников, что обеспечило "низкую базу" для сравнения. При этом "АвтоВАЗ" в своем сообщении обращает внимание, что в феврале-2022 на рынке было представлено шесть моделей Lada. Сейчас их фактически две: Granta и Niva (Legend и Travel).

Рост продаж Lada в феврале этого года относительно января составил 34,2%. Январские продажи на авторынке традиционно ниже продаж в остальные месяцы.

Главным драйвером февральских продаж "АвтоВАЗа" стала Granta: реализовано 16 257 автомобилей - в 2,6 раза больше, чем в феврале 2022 г. Положительную динамику в прошлом месяце показало и семейство Niva: внедорожники Legend разошлись тиражом 2 774 шт. (рост г/г в 1,8 раза), Travel - 3 858 единиц (рост в 1,6 раза).

Как отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, февральский результат продаж был достигнут во многом благодаря действовавшим программам господдержки спроса. "Мы надеемся на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка", - цитирует Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".

Как следует из расчетов "Интерфакса" на основании статистики продаж автопроизводителя, в январе-феврале 2023 г. реализация Lada подросла на 1,2%, до 40 905 шт.

Тольяттинский завод "АвтоВАЗа" сейчас выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 г.), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 г.) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 г.). В марте текущего года на тольяттинской площадке планируется начать серийный выпуск Lada Vesta NG (предсерийное производство стартовало в феврале 2023 г.). На ижевской площадке на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во второй половине 2023 г. "АвтоВАЗ" панирует начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 г. составляет 401,6 тыс. автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в 2022 г. упали на 46,2%, до 188 645 шт. Наиболее существенный вклад в их снижение внесла Vesta, реализация которой за год обвалилась в 3,9 раза (на 74,3%), до 29 206 шт.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".