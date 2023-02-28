"АвтоВАЗ" в марте будет выпускать модели Lada Granta и Niva в режиме шестидневки

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил рабочими все субботы марта для линий №3 и №5 автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Granta и Niva соответственно, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации компании Сергей Зайцев.

"Согласно приказу "О работе в выходные дни в марте 2023 года", должна быть организована работа в выходные дни 4, 11, 18 и 25 марта в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Niva - в дневные смены по 8 часов, семейства Granta - в дневные смены по 12 часов", - сказал Зайцев.

Он также уточнил, что для линии №1, где идет предсерийное производство Lada Vesta NG, предусмотрена одна дневная 8-часовая смена по будням.

Компенсация за работу в выходные дни будет осуществляться в соответствии с действующим договором.

Сообщалось, что в конце августа прошлого года после длительного простоя, вызванного перебоями с поставками компонентов, и почти трехмесячной работы в сокращенном, четырехдневном графике "АвтоВАЗу" удалось перезапустить производство и вернуть всю группу компаний, включая Ижевский автозавод, на пятидневный режим работы. Для автосборочного комплекса на тольяттинской площадке был предусмотрен шестидневный режим работы со скользящим выходным. Такой режим сохраняется до конца февраля текущего года.

В настоящее время тольяттинский автозавод выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года на тольяттинской площадке планируется начать серийный выпуск Lada Vesta NG (предсерийное производство началось в феврале 2023 года). На ижевской площадке на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Сообщалось также, что во второй половине 2023 года "АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили под брендом Lada в сегментах С и D на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план на 2023 год составляет 401,6 тыс. автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в 2022 году упали на 46,2%, до 188 645 штук. Наиболее существенный вклад в их снижение внесла Vesta, реализация которой за год обвалилась в 3,9 раза (на 74,3%), до 29 206 штук.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".