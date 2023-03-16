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"АвтоВАЗ" ждет сокращения продаж Lada в марте к февралю

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В марте "АвтоВАЗ" ожидает замедления продаж автомобилей к февралю, сказал журналистам в кулуарах съезда РСПП президент компании Максим Соколов.

По прогнозу, в марте в России будет продано 21 тысячи Lada против 23,4 тысячи в феврале. План производства на март у компании превышает 27,6 тысячи единиц.

"Март (ожидается - ИФ) чуть меньше (по продажам Lada - ИФ), чем февраль. По нашему мнению, потому, что часть клиентов, которые хотели купить автомобиль в марте, быстро сориентировались на завершение работы программы льготного автокредитования, и купили машину", - отметил Соколов.

Всего в 2023 году концерн хотел бы продать не менее 370 тысяч Lada.

"Сколько сможем, столько и продадим. Но хотелось бы не менее 370 тысяч автомобилей", - ответил Соколов на вопрос о плане продаж на год.

План производства "АвтоВАЗа" на 2023 год, утвержденный советом директоров автопроизводителя, предполагает выпуск 401,6 тысячи автомобилей. Как объяснил Соколов, разница между планом выпуска и продаж - машины, требуемые для пополнения стоков завода и дилеров. Весь российский авторынок, по словам Соколова, в 2023 году ожидается на уровне примерно 800 тысяч машин.

Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе-феврале 2023 года выросли на 1,2%, до 40,9 тысячи штук. Рост был обусловлен, в частности, "низкой базой" начала прошлого года.

Тольяттинский завод компании сейчас выпускает версии Lada Granta (производство было перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). Также в начале марта 2023 года там стартовал серийный выпуск Lada Vesta нового поколения, производство которой было перенесено в Тольятти из Ижевска.

На ижевской площадке компании к концу года планируется запустить опытное производство e-Largus. Как сообщалось, ООО "Лада Ижевск", прекратив выпуск Vesta прошлой весной, снизило выручку по РСБУ за 2022 году в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд рублей) и получило рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей.

Во второй половине 2023 года "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из России являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ Максим Соколов Тольятти Ижевск
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