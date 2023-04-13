Delta Air втрое сократила чистый квартальный убыток и увеличила выручку на треть

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших авиакомпаний США, резко сократила чистый убыток в первом квартале 2023 года и увеличила выручку, причем выручка превзошла ожидания рынка.

В январе-марте 2023 года чистый убыток перевозчика составил $363 млн, или $0,57 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $940 млн, или $1,48 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,25 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель чуть лучше, на уровне $0,29 на акцию.

Выручка Delta Air в минувшем квартале повысилась на 36,5% в годовом выражении и составила $12,76 млрд, превзойдя консенсус-прогноз на уровне $11,98 млрд.

В сегменте пассажирских перевозок выручка увеличилась на 50,7%, тогда как в остальных сегментах показатель сократился на 3,8%.

Загруженность рейсов повысилась до 81% с 75% при прогнозе аналитиков на уровне 83,2%.

Компания подтвердила годовые прогнозы. Она рассчитывает увеличить выручку на 15-20%, получить прибыль в размере $5-6 на акцию, и добиться показателя свободного денежного потока в размере более $2 млрд.

Акции Delta Air в ходе предварительных торгов в четверг подскочили на 4,2%. С начала года капитализация авиакомпании выросла на 2,7%, до $22,17 млрд, в то время как индекс S&P 500 прибавил 6,6% за этот период.