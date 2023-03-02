В РФ обсуждается увеличение лимита по кредитному портфелю в рамках промипотеки в 10 раз

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лимит по кредитному портфелю в рамках программы промышленной ипотеки планируется увеличить в 10 раз - до 70 млрд рублей с 7 млрд рублей, установленных при запуске программы в конце прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Минпромторг России предложил увеличить объем финансирования и нарастить лимит по кредитному портфелю до порядка 70 млрд рублей. В настоящее время данное предложение прорабатывается с Минфином России", - сказали в пресс-службе курирующего промышленность ведомства.

В министерстве напомнили, что механизм "промышленной ипотеки" был запущен в 2022 году в пилотном режиме "с небольшим объемом финансирования": лимит по кредитному портфелю составляет порядка 7 млрд рублей. Из этой суммы 1,3 млрд рублей приходятся на Сбербанк.

Ранее в четверг первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин заявил о высоком спросе на промипотеку, намного превышающем установленный лимит. "Прекрасная программа, которая называется промышленная ипотека. Все отлично, мы выделили уже первый заем. Лимит на промышленную ипотеку (установленный для банка - ИФ) - 1,3 млрд рублей, мы набрали заявок уже на 17 млрд рублей. По всей видимости, мы и, я думаю, еще кто-то из коллег выберем этот лимит - и на этом этот лимит на промышленную ипотеку закончится", - сообщил он в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

В пресс-службе Минпромторга напомнили, что "с учетом высокого спроса принято решение расширить механизм "промипотеки" на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт площадей, а также предусмотреть дополнительное финансирование, есть соответствующие поручения президента и правительства РФ".

Сейчас механизм предполагает выдачу промышленным предприятиям кредитов только на приобретение недвижимости. Объем кредитов не должен превышать 500 млн рублей, ставка составляет 5% годовых (для инновационных технологических компаний - под 3%), срок выдачи - до 7 лет.

Осенью прошлого года Минпромторг предложил расширить программу, распространив ее не только на покупку объектов недвижимости, но также на их строительство, реконструкцию и ремонт. Кредиты на строительство объектов под промышленные цели, согласно предложениям министерства, будут выдаваться в объеме до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Лимит для кредитов по промипотеке для капитального ремонта, модернизации или реконструкции объектов недвижимости может составить 1,5 млрд рублей, срок - также до 10 лет.

В декабре президент РФ Владимир Путин поддержал включение в периметр промипотеки проектов строительства и модернизации, согласно поручению правительства, Минпромторг совместно с Минфином должен представить свои предложения по финансированию программы до 15 марта.