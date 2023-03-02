Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В РФ обсуждается увеличение лимита по кредитному портфелю в рамках промипотеки в 10 раз

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лимит по кредитному портфелю в рамках программы промышленной ипотеки планируется увеличить в 10 раз - до 70 млрд рублей с 7 млрд рублей, установленных при запуске программы в конце прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Минпромторг России предложил увеличить объем финансирования и нарастить лимит по кредитному портфелю до порядка 70 млрд рублей. В настоящее время данное предложение прорабатывается с Минфином России", - сказали в пресс-службе курирующего промышленность ведомства.

В министерстве напомнили, что механизм "промышленной ипотеки" был запущен в 2022 году в пилотном режиме "с небольшим объемом финансирования": лимит по кредитному портфелю составляет порядка 7 млрд рублей. Из этой суммы 1,3 млрд рублей приходятся на Сбербанк.

ЭкономикаВ Сбербанке считают недостаточным лимит по промышленной ипотекеЧитать подробнее

Ранее в четверг первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин заявил о высоком спросе на промипотеку, намного превышающем установленный лимит. "Прекрасная программа, которая называется промышленная ипотека. Все отлично, мы выделили уже первый заем. Лимит на промышленную ипотеку (установленный для банка - ИФ) - 1,3 млрд рублей, мы набрали заявок уже на 17 млрд рублей. По всей видимости, мы и, я думаю, еще кто-то из коллег выберем этот лимит - и на этом этот лимит на промышленную ипотеку закончится", - сообщил он в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

В пресс-службе Минпромторга напомнили, что "с учетом высокого спроса принято решение расширить механизм "промипотеки" на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт площадей, а также предусмотреть дополнительное финансирование, есть соответствующие поручения президента и правительства РФ".

Сейчас механизм предполагает выдачу промышленным предприятиям кредитов только на приобретение недвижимости. Объем кредитов не должен превышать 500 млн рублей, ставка составляет 5% годовых (для инновационных технологических компаний - под 3%), срок выдачи - до 7 лет.

ЭкономикаПромипотеку предложили распространить на стройку и ремонт с лимитом кредита до 2 млрд руб.Читать подробнее

Осенью прошлого года Минпромторг предложил расширить программу, распространив ее не только на покупку объектов недвижимости, но также на их строительство, реконструкцию и ремонт. Кредиты на строительство объектов под промышленные цели, согласно предложениям министерства, будут выдаваться в объеме до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Лимит для кредитов по промипотеке для капитального ремонта, модернизации или реконструкции объектов недвижимости может составить 1,5 млрд рублей, срок - также до 10 лет.

В декабре президент РФ Владимир Путин поддержал включение в периметр промипотеки проектов строительства и модернизации, согласно поручению правительства, Минпромторг совместно с Минфином должен представить свои предложения по финансированию программы до 15 марта.

Минпромторг РФ Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бельгия и Люксембург продлили срок подачи документов для разблокировки активов

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ сохраняет прогноз по прибыли банков в 2023 году на уровне свыше 1 трлн руб.

Набиуллина заявила, что попытки банков быстро заработать чреваты ужесточением регуляторики

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });