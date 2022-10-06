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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Промипотеку предложили распространить на стройку и ремонт с лимитом кредита до 2 млрд руб.

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ по итогам опроса субъектов РФ решил скорректировать параметры промышленной ипотеки, распространив ее не только на покупку объектов недвижимости, но также на их строительство, реконструкцию и ремонт.

Как следует из пояснительной записки к опубликованному министерством проекту изменений в постановление правительства №1570 от 6 сентября 2022 года (регулирует правила выдачи промипотеки), кредиты на строительство объектов под промышленные цели могут выдаваться в объеме до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.

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Лимит для кредитов по промипотеке для капитального ремонта, модернизации или реконструкции объектов недвижимости может составить 1,5 млрд рублей, срок - также до 10 лет. Кредитная организация сможет заключить с потенциальным заемщиком не более одного кредитного договора, так же как и заемщик сможет заключить договор о предоставлении кредита по льготной процентной ставке только с одной кредитной организацией, говорится в пояснении к проекту документа.

Сейчас промышленная ипотека предоставляется только на цели приобретения объектов недвижимости. Ее параметры, ранее озвученные Минпромторгом, предполагают выдачу кредитов под 5% годовых (для инновационных технологических компаний - под 3%) на срок до семи лет. Минпромторг предлагал установить лимит по кредитам в рамках промипотеки на покупку недвижимости на уровне 500 млн рублей.

Как показал анализ Минпромторга, промышленные предприятия чаще заинтересованы в строительстве либо реконструкции недвижимого имущества, чем в его покупке. "Согласно представленным данным, потребность потенциальных заемщиков в строительстве объектов недвижимого имущества для целей промышленного производства за период 2022-2025 гг. превышает аналогичную потребность в приобретении готовых объектов недвижимого имущества для целей промышленного производства в 2,17 раза", - говорится в пояснительной записке.

Согласно данным проведенного Минпромторгом опроса, заинтересованность в привлечении кредитных средств на строительство, модернизацию, реконструкцию и капремонт объектов недвижимости для целей промпроизводства проявили 672 предприятия. При этом спрос на покупку объектов оценивается в 2,856 млн кв. м, на строительство - в 6,205 млн кв. м, на капремонт - в 2,372 млн кв. м до 2025 года включительно.

Минпромторг РФ
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