Минпромторг с апреля распространит промипотеку на строительство и модернизацию заводов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг с апреля распространит механизм промышленной ипотеки на цели строительства, реконструкции, модернизации производственных площадок, заявил заместитель директора департамента региональной промышленной политики ведомства Леонид Данилов.

"У нас буквально в апреле этого года вступает в силу новая редакция (механизма предоставления промипотеки - ИФ), где также кредит может быть использован на цели строительства, реконструкции, модернизации производственных площадей. Мы запускали (промипотеку - ИФ) на приобретение готовых площадей, чтобы предприятия могли максимально быстро эти площади купить и ввести в оборот. Но по итогам нескольких месяцев пилотирования видим, что большой запрос идет именно на строительство, реконструкцию, модернизацию", - сказал он.

Минпромторг при новой редакции механизма оставит условие, что при получении промипотеки на модернизацию недвижимости предприятия должны запустить производство на новых площадях в течение трех лет.

По словам Данилова, на данный момент предприятиям выдано "порядка 40 кредитов, еще несколько десятков сделок в стадии согласования". При этом банки, уполномоченные выдавать эти кредиты, уже заявляют об "утилизации" выделенных им лимитов по промипотеке.

О востребованности данного механизма у российских предприятий и недостаточном лимите по промипотеке в начале марта заявлял первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"В первых числах апреля мы дополнительный лимит доведем до тех банков, которые эти лимиты уже "съели", они получат возможность финансировать сделки дальше. По нашей оценке, до конца года мы порядка 300-400 кредитов точно выдадим. Если будет спрос больше, то будем ставить вопрос о дофинансировании данной программы", - добавил Данилов.

Сейчас механизм промышленной ипотеки предполагает выдачу кредитов только на приобретение недвижимости. Объем кредитов не должен превышать 500 млн рублей, ставка составляет 5% годовых (для инновационных технологических компаний - под 3%), срок выдачи - до семи лет, общий лимит финансирования промипотеки для банков установлен на уровне 7 млрд рублей.

Ранее Минпромторг подготовил проект изменений в механизм промипотеки, который также включает увеличение предельного объема кредита для строительства до 2 млрд рублей (для модернизации - до 1,5 млрд рублей), а срока выдачи - до 10 лет. При этом лимит для банков может вырасти в 10 раз, до 70 млрд рублей.

Правительство планирует в ближайшее время выделить 1 млрд рублей на промышленную ипотеку в ее расширенном формате дополнительно к уже запланированным на этот год субсидиям в объеме 300 млн рублей.