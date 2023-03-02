В Сбербанке считают недостаточным лимит по промышленной ипотеке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Механизм промышленной ипотеки оказался востребованным у российских предприятий, но его использование сейчас упирается в установленные при запуске программы лимиты, следует из заявления первого зампредправления Сбербанка Александра Ведяхина на Красноярском экономическом форуме.

"Прекрасная программа, которая называется промышленная ипотека. Все отлично, мы выделили уже первый заем. Лимит на промышленную ипотеку (установленный для банка - ИФ) - 1,3 млрд рублей, мы набрали заявок уже на 17 млрд рублей", - сказал он.

"По всей видимости, мы и, я думаю, еще кто-то из коллег выберем этот лимит - и на этом этот лимит на промышленную ипотеку закончится", - предположил топ-менеджер, отметив при этом, что "сама по себе программа очень понятная, очень нужная, в первую очередь для промышленности".

Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках программы "Промышленная ипотека" в конце января 2023 года. Сам механизм был утвержден правительством в 2022 году и сейчас предполагает выдачу промышленным предприятиям кредитов объемом до 500 млн рублей под 5% годовых (для инновационных технологических компаний - под 3%) на срок до 7 лет на цели приобретения недвижимости.

Власти изначально при запуске программы промышленной ипотеки закладывали "скромные" лимиты на ее финансирование с тем, чтобы на первом этапе оценить ее востребованность, говорил ранее журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Минпромторг осенью предложил расширить программу, распространив ее не только на покупку объектов недвижимости, но также на их строительство, реконструкцию и ремонт. Кредиты на строительство объектов под промышленные цели, согласно предложениям министерства, будут выдаваться в объеме до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Лимит для кредитов по промипотеке для капитального ремонта, модернизации или реконструкции объектов недвижимости может составить 1,5 млрд рублей, срок - также до 10 лет.

В декабре президент Владимир Путин поддержал включение в периметр промипотеки проектов строительства и модернизации и поручил проработать механизмы финансирования (согласно поручению правительства, Минпромторг совместно с Минфином должен представить свои предложения до 15 марта).