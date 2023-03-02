Минэкономразвития не поддержало прямую выплату дивидендов бенефициарам в обход иностранных холдингов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Переход к прямой выплате дивидендов бенефициарам в обход подконтрольных им зарубежных холдинговых структур создает многочисленные юридические риски, альтернативным решением для защиты прав акционеров иностранных холдингов может быть специальный судебный механизм, считают в Минэкономразвития.

Эту тему министерство затронуло в письме в правительство, направленном на прошлой неделе. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

В ведомство поступают обращения по вопросу об управлении и выплате дивидендов российскими организациями, акционерами которых являются иностранные холдинговые компании с отечественными бенефициарами (например, подобную проблему поднимал РСПП), отмечается в письме. В обращениях содержатся предложения принять нормативный правовой акт, например, указ президента, прямо предписывающий отдельным российским организациям осуществлять выплату дивидендов не своим акционерам - иностранным холдингам, а, минуя их, напрямую бенефициарам. Иностранные холдинги могут не иметь возможности принимать корпоративные решения в отношении российских организаций, в том числе в связи с их обязанностью следовать санкционным ограничениям, распределять и фактически доводить уже свои дивиденды до конечных бенефициаров, аргументировали авторы свою идею.

У Минэкономразвития она вызвала сразу несколько принципиальных возражений. Право иностранного холдинга на дивиденды от российской организации – это право именно его, а не бенефициаров.

"Возможны ситуации корпоративных конфликтов, когда иностранный холдинг мог и не иметь намерений распределять полученные от российской организации дивиденды, как и любые другие доходы, либо планировал использовать доходы для удовлетворения требований своих кредиторов или для осуществления собственных инвестиций. Таким образом, предлагаемые в обращениях действия могут восприниматься как внесудебное безвозмездное ограничение прав и лишение иностранного холдинга его собственности (дивидендов), вступающее в противоречие с конституционными принципами защиты права собственности и с международными договорами о защите капиталовложений", - предупреждает ведомство.

Иностранное право в целом и зарубежный холдинг в частности могут не признавать исполненными обязательства российской организации по выплате дивидендов при использовании такого механизма, возможно предъявление требований к РФ и принятие других ответных мер, опасается Минэкономразвития.

Встречная идея – рассмотреть вопрос о создании судебного механизма защиты прав акционеров иностранных холдингов в российской юрисдикции.

"Такой механизм может предусматривать, что любой акционер иностранного холдинга, реализация прав которого не обеспечивается в иностранной юрисдикции (невозможно принять корпоративное решение, получить дивиденды и тому подобное), будет иметь право обратиться в российский суд за защитой своих прав. При этом судом по ускоренной процедуре может быть принято решение в пользу бенефициара иностранного холдинга в части выплаты ему дивидендов, минуя иностранный холдинг. Иностранный холдинг будет уведомляться о судебном разбирательстве и сможет оспорить такое решение", - говорится в письме.

Такой подход позволит создать легальный механизм выплаты дивидендов акционерам иностранного холдинга при одновременном наличии формальной возможности защиты им своих прав, отмечает Минэкономразвития, выражая готовность разработать соответствующий законопроект.