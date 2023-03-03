HP Enterprise увеличила выручку в I финквартале на 12%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 12%, что превзошло прогнозы аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам финквартала, завершившегося 31 января, составила $7,8 млрд по сравнению с $6,96 млрд за аналогичный период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,45 млрд.

Выручка в сегменте высокопроизводительных вычислительных систем и технологий искусственного интеллекта выросла на 34%, до $1,1 млрд, в сегменте периферийной инфраструктуры (Intelligent Edge) - на 25%, до $1,1 млрд.

Чистая прибыль HPE в прошедшем квартале уменьшилась до $501 млн, или $0,38 на акцию, по сравнению с $513 млн, или $0,39 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,63 на акцию с $0,53 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший $0,54 на акцию.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $7,1-7,5 млрд евро. Опрошенные FactSet экономисты ожидают этот показатель на уровне $7 млрд.

Акции HPE подорожали на 1,3% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 7,5%.

HP Enterprise была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc..