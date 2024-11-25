TotalEnergies приостановила инвестиции в совместные проекты с индийской Adani

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - TotalEnergies заявила о приостановке инвестиций в совместные проекты с индийским конгломератом Adani Group после того, как Минюст США выдвинул коррупционные обвинения в адрес его основателя Гаутама Адани.

Французской компании принадлежит 19,75% в Adani Green Energy Ltd. (AGEL), вокруг которой и сосредоточены обвинения Минюста США. Кроме того, TotalEnergies и AGEL имеют три СП в равных долях.

"TotalEnergies не является объектом обвинений и не причастна к описанным в них фактам, - заявила французская компания. - Мы примем все необходимые меры для защиты своих интересов как миноритарного акционера AGEL и партнера по СП с компанией".

Бумаги AGEL в понедельник подешевели на 8,1%.

Американский Минюст обвиняет Адани в создании масштабной схемы подкупа индийских чиновников для получения выгодных контрактов в сфере солнечной энергетики для AGEL на миллиарды долларов. Минюст также обвиняет главу Adani Group и двух топ-менеджеров AGEL в сговоре с целью передачи ложной информации об антикоррупционных практиках американским инвесторам и фининститутам, предоставлявшим им финансирование.

TotalEnergies отметила, что узнала об обвинениях против Адани из публичных заявлений Минюста США.

"Обвинения не касаются самой AGEL или связанных с ней компаний", - подчеркивается в пресс-релизе.

TotalEnergies отказывается от нового финансирования совместных с Adani проектов до прояснения ситуации.

Появление информации об обвинениях, выдвинутых Минюстом США против главы индийского конгломерата, привело к резкому снижению котировок акций его компаний на прошлой неделе.

В понедельник Adani Group распространила сообщение, в котором заявила, что каждая из портфельных компаний конгломерата имеет достаточно ликвидности для обслуживания долга по крайней мере в следующие 12 месяцев.

Стоимость бумаг Adani Enterprises увеличилась на 1,3% по итогам торгов в понедельник, Adani Ports & Special Economic Zone - на 2,6%.

В 2023 году Adani Group оказалась в центре другого скандала. Нью-йоркская Hindenburg Research обвинила конгломерат в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью, что привело к обвалу котировок акций компаний группы.