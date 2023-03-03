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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Чистая прибыль "Центрального телеграфа" упала в 42,5 раза в 2022 году

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Центральный телеграф" в 2022 году по РСБУ составила 1,3 млрд рублей, сократившись на 9,2% по сравнению с 2021 годом, чистая прибыль упала в 42,5 раза, говорится в бухотчетности компании.

Прибыль от продаж упала в 6,1 раза - до 20,4 млн рублей со 125,3 млн рублей.

Убыток до налогообложения составил 2 млн рублей против прибыли в размере 379,3 млн рублей в 2021 году.

Себестоимость сократилась на 2,2% - до 1,3 млрд рублей.

Чистая прибыль упала в 42,5 раза - до 7,2 млн рублей с 307,9 млн рублей в 2021 году.

Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% голосующих акций.

Центральный телеграф
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