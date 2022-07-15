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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

"Центральный телеграф" отказался от моратория на банкротство

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Центральный телеграф" отказалось от применения в отношении себя моратория на возбуждение дел о банкротстве. Соответствующее заявление компании размещено на Федресурсе.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% голосующих акций.

Центральный телеграф
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