Ford снизил цены на пикапы F-150 Lightning

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель Ford Motor снизил цены на популярные пикапы с электроприводом F-150 Lightning на $6-10 тысяч в зависимости от комплектации, или в среднем на 9%, пишет Barron's.

Цена за базовую модель F-150 Lightning Pro теперь будет начинаться от $50 тысяч против $60 тысяч ранее. Самая дорогая версия с увеличенным запасом хода стоит от $92 тысячи.

За прошлый год компания трижды повышала цены на эти машины из-за роста расходов на сырье для их производства.

Пикап F-150 Lightning остается одной из самых популярных моделей Ford и пользуется большим спросом, из-за чего компании приходилось приостанавливать прием новых заказов на этот автомобиль.

В первом полугодии 2023 года компания поставила около 8,8 тысячи электропикапов против более 13 тысяч в предыдущем полугодии. Сокращение поставок вызвано запланированными работами на заводе, выпускающем эти модели, а также проблемой с батареями для них.

С начала 2023 года капитализация Ford выросла на 29%, до $59,9 млрд.