Tesla понизила цены на две модели в США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla Inc. снизил цены на Tesla Model S и Model X для американского рынка.

Цена на седан Model S понижена на $5 тысяч. Цена стандартной версии теперь начинается от $89 990 по сравнению с $94 990 ранее, улучшенная версия - от $109 990 против $114 990.

Цена на Model X упала сразу на $10 тысяч Кроссовер в стандартной комплектации теперь можно приобрести за $99 990 вместо $109 990, а продвинутая версия Plaid обойдется в $109 990 против $119 990.

В начале января Tesla понизила цены на более бюджетные модели, Model 3 и Model Y.

Это решение повышает опасения инвесторов по поводу сокращения спроса и рентабельности, однако таким образом компания может повысить продажи и увеличить долю рынка, отметили аналитики Piper Sandler.

С начала года капитализация Tesla взлетела на 60% и теперь составляет $625,8 млрд.