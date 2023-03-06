Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Tesla понизила цены на две модели в США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla Inc. снизил цены на Tesla Model S и Model X для американского рынка.

Цена на седан Model S понижена на $5 тысяч. Цена стандартной версии теперь начинается от $89 990 по сравнению с $94 990 ранее, улучшенная версия - от $109 990 против $114 990.

Цена на Model X упала сразу на $10 тысяч Кроссовер в стандартной комплектации теперь можно приобрести за $99 990 вместо $109 990, а продвинутая версия Plaid обойдется в $109 990 против $119 990.

В начале января Tesla понизила цены на более бюджетные модели, Model 3 и Model Y.

Это решение повышает опасения инвесторов по поводу сокращения спроса и рентабельности, однако таким образом компания может повысить продажи и увеличить долю рынка, отметили аналитики Piper Sandler.

С начала года капитализация Tesla взлетела на 60% и теперь составляет $625,8 млрд.

Tesla США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тинькофф банк уведомил эмитента евробондов о невыплате купона по "вечному" выпуску 15 марта

РБК назвал варианты выделения российского бизнеса Yandex N.V.

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Газопровод между Великобританией и Бельгией остановлен из-за поломки

Brent подешевела до $85,07 за баррель

АФК "Система" не будет покупать 47,7% ритейлера Melon Fashion Group

Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тыс. руб. для переводов без открытия счета

Бензин на бирже уверенно дорожает перед ремонтами НПЗ и сезоном высокого спроса. Обзор

Бензин на бирже уверенно дорожает перед ремонтами НПЗ и сезоном высокого спроса. Обзор

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });