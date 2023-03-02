Tesla разочаровала инвесторов, не раскрыв деталей о новом поколении электромобилей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla объявила о разработке следующего поколения электромобилей, но не стала раскрывать деталей, что вызвало негативную реакцию инвесторов, сообщает MarketWatch.

Цена акций компании упала на 5,6% на дополнительных торгах в среду.

Глава Tesla Илон Маск в конце четырехчасовой презентации для инвесторов уклонился от ответа на вопрос, который касался подробностей относительно внешнего вида и характеристик новых автомобилей, а также графика создания прототипа. "У нас будет соответствующее мероприятие, посвященное продукту, и, если мы ответим на ваши вопросы сейчас, это будет преждевременно", - сказал Маск.

По словам руководителей, Tesla пришлось "полностью переосмыслить" производственный процесс для того, чтобы улучшить сборку и сделать электромобили быстрее и дешевле, в том числе за счет уменьшения веса.

Маск также объявил о намерении построить гигафабрику в Мексике, где будут выпускаться электромобили следующего поколения.

Рыночная стоимость Tesla за последние двенадцать месяцев упала на 27,5% (до $651 млрд), тогда как индекс Nasdaq за этот период потерял около 16%.