Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Tesla разочаровала инвесторов, не раскрыв деталей о новом поколении электромобилей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla объявила о разработке следующего поколения электромобилей, но не стала раскрывать деталей, что вызвало негативную реакцию инвесторов, сообщает MarketWatch.

Цена акций компании упала на 5,6% на дополнительных торгах в среду.

Глава Tesla Илон Маск в конце четырехчасовой презентации для инвесторов уклонился от ответа на вопрос, который касался подробностей относительно внешнего вида и характеристик новых автомобилей, а также графика создания прототипа. "У нас будет соответствующее мероприятие, посвященное продукту, и, если мы ответим на ваши вопросы сейчас, это будет преждевременно", - сказал Маск.

По словам руководителей, Tesla пришлось "полностью переосмыслить" производственный процесс для того, чтобы улучшить сборку и сделать электромобили быстрее и дешевле, в том числе за счет уменьшения веса.

Маск также объявил о намерении построить гигафабрику в Мексике, где будут выпускаться электромобили следующего поколения.

Рыночная стоимость Tesla за последние двенадцать месяцев упала на 27,5% (до $651 млрд), тогда как индекс Nasdaq за этот период потерял около 16%.

Tesla Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

Приложения "Тинькофф" удалены из App Store

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

В VEON назвали "необоснованными слухами" перепродажу "Вымпелкома" после закрытия сделки MBO

В VEON назвали "необоснованными слухами" перепродажу "Вымпелкома" после закрытия сделки MBO

Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне

Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне

Минэнерго Бразилии попросило Petrobras приостановить на 3 месяца продажу активов

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Цена нефти Urals в феврале снизилась в 1,86 раза по сравнению с февралем-2022

Цена нефти Urals в феврале снизилась в 1,86 раза по сравнению с февралем-2022
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });