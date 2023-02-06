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Суд отказал группе акционеров Tesla в иске по поводу твитов Маска

Суд отказал группе акционеров Tesla в иске по поводу твитов Маска
Фото: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Калифорнии отказал группе инвесторов в иске к генеральному директору Tesla Илону Маску по делу о нарушении им законодательства о рынке ценных бумаг в связи с твитами о выкупе акций компании.

Присяжные, согласно судебной информации, единогласно признали претензии группы истцов необоснованными. В частности, жюри отвечало на вопрос о том, была ли раскрытая Маском информация о возможной сделке существенной с точки зрения принятия решений инвесторами, а также причинило ли искажение этой информации им убытки.

Коллективные иски инвесторов в США чрезвычайно редко доходят до суда, однако Маск отказался от мирового соглашения и смог одержать верх в суде. Представитель истцов выразил разочарование решением присяжных.

В августе 2018 года Маск написал твит, что собирается выкупить акции автопроизводителя по цене $420 за бумагу и что "финансирование обеспечено". Сделка в итоге не состоялась.

Инвестор Tesla Глен Литтлтон подал в суд на Маска, компанию и членов ее совета директоров на тот период, утверждая, что эти твиты были ложными и стоили инвесторам несколько миллиардов долларов в связи с начавшейся волатильностью цен на акции, опционы и облигации Tesla.

"Это создало угрозу лишения меня средств к существованию", - заявил инвестор суду, сообщив, что сократил свой пакет акций на основании раскрытой информации.

В свою очередь Маск заявил суду, что его сообщение по поводу выкупа акций было "абсолютно правдивым". По его словам, он был уверен, что заручился финансированием сделки как от саудовского инвестфонда, так и за счет своей доли в SpaceX.

Представители суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) "высказывались недвусмысленно" по поводу сделки, заявил Маск. Он настаивал, что хотел честно проинформировать акционеров компании, а не вводить их в заблуждение.

В то же время, сказал Маск, размер сообщений в Twitter (240 знаков) не позволяет раскрыть полной информации. "Думаю, надо давать правдивую информацию. Но реально ли дать исчерпывающую информацию? Конечно нет", - сказал он.

Маск принял решение опубликовать сообщение, касающееся финансирования выкупа акций Tesla, "за долю секунды", прочитав в машине по пути в аэропорт посвященный этой теме материал газеты Financial Times, сказал его адвокат в ходе судебного заседания. Маск опасался, что в СМИ просочатся детали его переговоров с саудовским фондом, добавил адвокат.

"В спешке он использовал не те формулировки, - сказал Спиро в ходе выступления в суде. - Он не планировал это писать".

Инвестбанкиры Goldman Sachs Дэн Дис и Эгон Дурбан сказали суду, что в момент публикации твита 7 августа 2018 г. они только работали над тем, как может быть структурирована такая сделка и как она могла бы быть оплачена. Дис сообщил суду, что он удивился, прочитав сообщение Маска.

Разбирательство в суде продолжалось три недели.

В 2018 году Маск выплатил штраф в размере $20 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), касающихся раскрытия им информации в Twitter по поводу возможной сделки о выкупе акций Tesla. В рамках соглашения Маск обязался согласовывать свои твиты с юристами компании, чтобы обеспечить выполнение требований законодательства к раскрытию существенной информации. Однако Маск позже неоднократно говорил о своей невиновности и критиковал соглашение с SEC.

Tesla Илон Маск Калифорния США
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