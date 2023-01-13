Tesla снизила цены на электромобили в США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla Inc. понизил цены на машины Tesla Model 3 и Model Y для американского рынка, после чего акции компании снизились на предварительной сессии в Нью-Йорке.

Стоимость стандартной версии Model 3 теперь начинается от $43 990 по сравнению с $46 990 ранее, улучшенная версия Model 3 Performance стоит $53 990 против $62 990. Цены были снижены на 6,4% и 14,3% соответственно.

Полноприводный автомобиль Model Y можно приобрести за $52 990 вместо $65 990, а продвинутая версия Model Y Performance обойдется в $56 990 против $69 990 ранее. Эти модели подешевели на 19,7% и 18,6% соответственно.

Понижение цен может объясняться недавно объявленным налоговым вычетом в размере $7,5 тыс. на покупку электромобилей стоимостью до $55 тыс. Теперь этому ценовому порогу соответствуют все указанные выше модели, кроме Model Y Performance.

Обновленные цены указаны на сайте компании. О снижении цен сообщают также клиенты в Европе, пишет MarketWatch.

Ранее сообщалось, что Tesla понизила цены на свои автомобили в Китае на фоне ожесточенной конкуренции с другими автопроизводителями.

Акции Tesla на предварительной сессии дешевеют на 3,7%. За последние три месяца капитализация компании упала почти на 45% и теперь составляет $389 млрд.