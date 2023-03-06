Производитель систем безопасности Joyson Safety System снизил выручку по РСБУ в 2,6 раза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выручка по РСБУ "дочки" американского производителя рулей, ремней и подушек безопасности Joyson Safety Systems (JSS) - ООО "Джойсон Сейфти Системс Рус" - на фоне санкционного кризиса в российском автопроме в 2022 году упала в 2,6 раза, до 2,1 млрд рублей.

Из отчетности компании следует, что основным ее клиентом остался "АвтоВАЗ", на долю которого пришлось 72,7% объема продаж. В денежном выражении отгрузки концерну составили 1,5 млрд рублей (-58,5%).

Продажи Lada в России в 2022 году сократились на 46,2%, до 188,6 тысячи единиц. Из-за сложностей с поставками компонентов "АвтоВАЗ" выпускал упрощенные версии автомобилей, в частности, без подушек безопасности, о частичном возвращении которых компания заявила лишь в конце августа.

Вторым по объему потребителем JSS в России в 2022 году остался автозавод "ГАЗа", на который пришлось около 8,5% отгрузок - 176,7 млн рублей (-58,6%) Третье место в портфеле компании сохранил российский завод Hyundai (ООО "ХММР") с долей около 8,4% и отгрузками на 174,4 млн рублей (-55,6%)

Более значительно JSS сократила поставки в адрес "УАЗа" и бывшего завода Nissan в Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), ныне переданного "АвтоВАЗу". В адрес первого было поставлено продукции на 68,2 млн рублей против 305,8 млн рублей годом ранее, второму - на 66 млн рублей против 294,8 млн рублей соответственно.

JSS отмечает, что готова увеличивать объемы поставок "АвтоВАЗу", ФГУП "НАМИ", петербургской площадке Hyundai, а также заводам Aurus и Stellantis (ООО "ПСМА Рус").

Чистая прибыль JSS в РФ в 2022 году упала до 225,7 млн рублей. Годом ранее она превышала 1 млрд рублей.

Акционеры "Джойсон Сейфти Системс Рус" в декабре 2022 года приняли решение о выплате дивидендов в размере 800 млн руб. К концу года они были выплачены.

Joyson Safety System (JSS) - компания, созданная на базе активов японской Takata, производившей печально известные подушки безопасности. Фирма, которая вела свою историю с 1933 года, в 2018 году обанкротилась. Этому предшествовала серия инцидентов с гибелью людей из-за некачественных подушек и масштабные отзывные кампании по всему миру.

Американская Key Safety Systems (KSS), принадлежащая китайской Ningbo Joyson Electronic, в 2018 году приобрела активы Takata, переименовав компанию в JSS.