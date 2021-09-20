США начали проверку 30 млн машин с подушками безопасности Takata

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США начало расследование по поводу возможных неисправностей в подушках безопасности производства Takata Corp., сообщают американские СМИ.

Оно может затронуть около 30 млн машин более чем 20 автопроизводителей, выпущенных в период с 2001 года по 2019 год, пишет The Hill. В их число входят Ford Motor, General Motors, Honda Motor Co., Nissan Motor, Subaru, Ferrari NV, Mazda, Toyota Motor Corp., BMW, Jaguar Land Rover, Tesla, Daimler AG и Chrylser.

NHTSA пока не объявило о расследовании официально, но уведомило о нем компании.

The Hill не удалось получить комментарии у NHTSA и автокомпаний.

В 2013-2020 гг в мире было отозвано около 100 млн подушек безопасности производства японской компании Takata. Их некорректное срабатывание привело к гибели не менее 28 человек и травмированию более 400 человек.

В 2017 году Takata объявила о банкротстве, в 2018 году японскую компанию купил консорциум инвесторов во главе с американской Key Safety Systems (KSS), принадлежащей китайской Ningbo Joyson Electronic.

Takata - семейная корпорация, созданная в 1933 году и изначально производившая компоненты для парашютов. Выпуском подушек безопасности для автомобилей она занялась в 1980-е годы по просьбе Honda Motor Co., которая была миноритарным акционером компании. Тогда же Takata вышла за пределы Японии: первый завод за рубежом появился в 1980 году в Южной Корее, в 1984 году - первое СП компании в США, в 1988 году было создано производство в Великобритании.