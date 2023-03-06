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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В РСТ ждут снижения турпотока в Крым на 20-30% к 2022 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Крым остается одним из самых популярных направлений для отдыха в стране у россиян, однако из-за сложной транспортной доступности курорты республики могут недосчитаться 20-30% туристов по сравнению с 2022 годом, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Популярность Крыма резко сократилась в прошлом году, но регион по-прежнему остается в пятерке самых популярных в стране. Сейчас Крым недооценен из-за вопросов с транспортом, с безопасностью, и мы фиксируем снижение спроса. Думаю, что он будет бронироваться на коротких датах, ближе к наступлению сезона. Скорее всего, загрузка Крыма будет хуже, чем в прошлом году, условно на 20-30%", - сказал он.

Уманский отметил, что как только номерной фонд Краснодарского края будет выбран, туристы обратят внимание на полуостров. Кроме того, отельеры республики будут привлекать путешественников за счет невысоких цен.

РСТ Илья Уманский Крым Краснодарский край
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