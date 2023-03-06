В РСТ ждут снижения турпотока в Крым на 20-30% к 2022 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Крым остается одним из самых популярных направлений для отдыха в стране у россиян, однако из-за сложной транспортной доступности курорты республики могут недосчитаться 20-30% туристов по сравнению с 2022 годом, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Популярность Крыма резко сократилась в прошлом году, но регион по-прежнему остается в пятерке самых популярных в стране. Сейчас Крым недооценен из-за вопросов с транспортом, с безопасностью, и мы фиксируем снижение спроса. Думаю, что он будет бронироваться на коротких датах, ближе к наступлению сезона. Скорее всего, загрузка Крыма будет хуже, чем в прошлом году, условно на 20-30%", - сказал он.

Уманский отметил, что как только номерной фонд Краснодарского края будет выбран, туристы обратят внимание на полуостров. Кроме того, отельеры республики будут привлекать путешественников за счет невысоких цен.