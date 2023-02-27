Туроператоры считают недостаточным заявленное на лето количество рейсов в Турцию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Заявленных на летний сезон российскими и турецкими авиакомпаниями рейсов в Турцию недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос и стабилизировать выросшие в 2023 году цены на авиабилеты, сказал "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Каждый месяц в рамках соглашения о взаимных перевозках авиавласти наших стран обсуждают и утверждают процесс увеличения числа рейсов. Сейчас, не в пик сезона, 200 рейсов в неделю вполне соответствует спросу. В мае надо будет уже 300-400 рейсов, а к лету, учитывая, что Турция еще и транзитный пункт, их должно быть не менее 850 в неделю", - сказал он.

По его словам, сейчас на этом направлении летают девять российских авиакомпаний и четыре турецких. Ожидается, что к началу сезона число российских перевозчиков вырастет до 11, а турецких - до пяти.

"Цены на турпакеты в Турцию выросли примерно на 25-30% из-за подорожавших отелей и наземных услуг. Плюс на цены давит ослабление рубля: летом 2022 года курс составлял 60 рублей за доллар, а сейчас - 80", - подчеркнул Горин.

Полетные программы туроператоров делают пакетный отдых более доступным по ценам, но они одни также не смогут покрыть весь спрос, особенно в регионах, считают в РСТ.

"Мы рассчитываем, что российские и турецкие авиационные власти сумеют договориться о необходимом объеме перевозки с учетом паритета сторон. В июне 2022 года только 44 российских самолета могли летать в Турцию, к сегодняшнему моменту флот вырос, многие суда выкуплены у лизингодателей, в итоге из 800 российских авиалайнеров на линию можно ставить уже 180. Это дает надежду на значительное увеличение квот на направлении", - сказал эксперт.

Пока, по его словам, процесс согласования квот на международные рейсы идет медленнее, чем хотелось бы.

"РСТ выступает за расширение перевозки в Турцию. Это единственный способ обеспечить спрос на направлении и доступные цены. В отличие от прошлого года, у нас сейчас открыто 34 международных направления, туристических из них не более трети, причем это в основном Юго-Восточная Азия или Ближний Восток, где лето - низкий сезон. Поэтому основным зарубежным направлением будет Турция. Если перевозки окажется мало, билеты останутся очень дорогими", - подытожил вице-президент РСТ.