Бронирование туров в Крым на лето упали на 70% по сравнению с 2022 годом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сложности с транспортной доступностью Крыма, которые ожидаются и этим летом, серьезно снизили продажи туров в регион, а загрузка гостиниц полуострова прогнозируется на уровне около 50%, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Сейчас ситуация такая, что броней меньше примерно на 70% в сравнении с объемом продаж на предыдущий сезон. В основном туристы едут в Крым из Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области. Либо отдыхают сами крымчане. Что касается лета, то я все-таки рассчитываю, что какой-то турпоток будет. Может быть, стоит рассчитывать на загрузку гостиниц около 50%. Я говорю не про линейное состояние, а про плановые показатели. Когда, например, Краснодарский край будет перегрет, то можно рассчитывать на рост загрузки", - рассказал он в понедельник.

Как отметил Уманский, туриндустрия Крыма находится в затруднительном положении, поскольку очередной высокий сезон пройдет не с таким большим числом туристов, которое можно было бы ожидать.

"Турбизнесу региона необходимы меры поддержки, мы в этом отношении поддерживаем инициативу, которая озвучивается отделением РСТ в Крыму и поддерживается профильным министерством полуострова. В частности, речь идет о государственных субсидиях, которые будут предоставлены предприятиям, находящимся в сложном положении", - сказал он.

По мнению эксперта, принятие решений по таким вопросам возможно ближе к наступлению высокого сезона.