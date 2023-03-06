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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Глава РСТ прогнозирует рост турпотока за рубеж на 25-30% в 2023 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Внутренний и выездной турпотоки в 2023 году должны вырасти, поскольку открывается все больше стран, готовых принимать россиян, а внутри страны активно развивается гостиничная инфраструктура и нет особых проблем с перевозкой туристов, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"На динамику турпотока влияет два фактора - доступность перевозки и наличие гостиничной инфраструктуры. Гостиничная инфраструктура в России год от года растет, и это будет положительно влиять на объем внутреннего турпотока. Я думаю, что можно надеяться на рост в пределах 10%. Что касается выездного турпотока, то здесь потенциал больше, поэтому можно рассчитывать на рост 25-30%", - сказал он.

Как отметил Уманский, на этот летний сезон цены будут выше, этого избежать не получится.

"На внутреннем рынке цены уже растут примерно на 15%, а на выездном рынке на ценообразование влияет несколько факторов - валютные колебания и изменения цен у поставщиков. Наверное, можно прогнозировать, что отдых за рубежом подорожает на 15-20%. Заметнее всего это будет по Турции", - добавил он.

По словам эксперта, наиболее популярными зарубежными направлениями будут Турция, страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Египет, а также страны СНГ.

РСТ Илья Уманский Турция ОАЭ ЮВА СНГ
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