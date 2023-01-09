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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Число действующих нефтегазовых буровых в мире в 2022 году выросло второй год подряд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2022 году увеличилось по итогам второго года подряд. Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель поднялся до 1747 по сравнению с 1361 в 2021 году. При этом в 2020 году был зафиксирован рекордный минимум в 1351 установку.

Между тем в декабре общемировое количество работающих буровых сократилось до 1834 против 1890 в предыдущий месяц. При этом показатель был на 271 больше уровня декабря 2021 года.

В США количество действующих установок в прошлом месяце не изменилось относительно ноября - 779, в то время как в Канаде их число снизилось на 46 и составило 150.

Количество работающих буровых за минувший месяц в Европе выросло на тринадцать (до 115), в Африке - на одну (до 92). Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель уменьшился на пять (до 197), на Ближнем Востоке - на семь (до 323), в Латинской Америке - на двенадцать (до 173).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был зафиксирован в 1981 году – 5624 установки.

Baker Hughes
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