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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Врио ректора РАНХиГС вышел из совета директоров "Яндекса"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Алексей Комиссаров, и.о. ректора РАНХиГС, покинул совет директоров группы "Яндекс", говорится в сообщении компании.

Комиссаров входил в совет директоров "Яндекса" с декабря 2019 года.

В конце февраля он был включен в санкционный список ЕС.

Теперь совет директоров компании состоит из 6 представителей: экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, сооснователя и генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана и Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний). Также в совет входят доктор филологических наук, академик РАН Александр Молдован, президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон и Алексей Яковицкий.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов.

Free float составляет 87,6% капитала (46,4% голосов).

Яндекс РАНХиГС Алексей Комиссаров
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