Акционеры "Яндекса" переизбрали трех независимых директоров в совет

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Яндекса" на годовом собрании в четверг переизбрали трех независимых членов совета директоров: экс-руководителя администрации президента РФ Александра Волошина, сооснователя и генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана и Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Все они переизбраны на четырехлетний срок, говорится в сообщении "Яндекса".

Сейчас в совет директоров "Яндекса" входят семь человек. Помимо переизбранных членов это доктор филологических наук, академик РАН Александр Молдован, президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В настоящее время в совете директоров "Яндекса" вакантно 5 мест из 12 (в том числе места исполнительного директора). Компания продолжает искать кандидатов на эти позиции и надеется довести их кандидатуры до акционеров в установленные сроки.

С начала года совет директоров "Яндекса" покинули два исполнительных директора - Аркадий Волож и Тигран Худавердян - из-за введенных против них санкций ЕС, а также неисполнительные директоры Эстер Дайсон и Илья Стребулаев. Пятое вакантное место свободно еще с 2021 года.

Кроме того, акционеры утвердили аудитора на 2022 год - "Технологии доверия" (экс-PwC).