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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Замглавы АНО "Россия - страна возможностей" вошел в совет директоров "Яндекса"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Яндекса" на внеочередном собрании утвердили Андрея Бетина в качестве неисполнительного директора в совете директоров компании, говорится в сообщении.

Бетин занимает пост замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей". Срок его полномочий в совете директоров "Яндекса" составит 4 года. Его в совет выдвинул "Фонд общественных интересов" (ФОИ), который владеет "золотой акцией" компании.

В совет директоров компании, помимо Бетина, входят 6 человек: экс-руководитель администрации президента России Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан и Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний), также в совет входят доктор филологических наук, академик РАН Александр Молдован, президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон и Алексей Яковицкий.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов.

Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Яндекс Андрей Бетин ФОИ Аркадий Волож Александр Волошин
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