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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Продажи чипов в мире в январе упали на 18,5%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в январе рухнули на 18,5% - до $41,33 млрд по сравнению с $50,74 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с декабрем прошлого года они уменьшились на 5,2% (с $43,61 млрд).

"Несмотря на рекордно высокие продажи в 2022 году, глобальный рынок полупроводников значительно охладился во втором полугодии, и эта тенденция сохранилась в первый месяц 2023 года, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Несмотря на текущий краткосрочный циклический спад, долгосрочные перспективы рынка остаются сильными из-за постоянно растущей роли чипов в обеспечении важнейших технологий сегодняшнего и завтрашнего дня".

Продажи в Северной и Южной Америке в январе сократились на 12,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 31,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 19,5%. Между тем в Европе они выросли на 0,9%, в Японии - на 0,7%.

Реализация чипов относительно декабря снизилась в Северной и Южной Америке на 7,9%, в Японии - на 2,1%, в КНР - на 8%, в АТР - на 2,7%. При этом в Европе показатель увеличился на 0,6%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA
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