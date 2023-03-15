Samsung Electronics направит $230 млрд на создание мощностей для выпуска чипов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics намерена инвестировать 300 трлн вон ($230 млрд) в строительство мощностей для производства чипов в следующие 20 лет.

Компания планирует к 2042 году построить пять предприятий в новом кластере, который расположится в пригороде Сеула. Samsung Electronics рассчитывает, что предприятия смогут привлечь более 150 местных и зарубежных чип-мейкеров.

Власти Южной Кореи намерены инвестировать порядка $422 млрд в технологический сектор страны, сообщает агентство Bloomberg.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, представивший в среду инвестиционный план правительства на период до 2026 года включительно, заявил, что власти сфокусируются на поддержке производителей чипов, аккумуляторов, роботов, электромобилей, дисплеев, а также биотехнологических компаний.

План правительства, целью которого является развитие внутренних цепочек поставок, предусматривает создание технологических хабов, объединяющих предприятия по выпуску микросхем, конструкторские бюро, а также поставщиков сырьевых товаров.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,4% по итогам торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 15%.