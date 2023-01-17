Выручка чипмейкеров в 2022 году выросла на 1,1% до $602 млрд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей микросхем в 2022 году увеличилась на 1,1% и составила $601,7 млрд. Об этом говорят предварительные данные исследовательской компании Gartner.

При этом совокупные доходы 25 ведущих чипмейкеров выросли на 2,8%, в результате на них пришлось 77,5% глобального рынка.

"2022 год начался с дефицита многих видов полупроводников, из-за чего увеличились сроки поставки и цены, что привело к сокращению производства электронных устройств на многих рынках конечного пользования", - сказал вице-президент по исследованиям Gartner Эндрю Норвуд.

"Однако во втором полугодии 2022 года подъем мировой экономики начал замедляться из-за высокой инфляции, роста процентных ставок, повышения цен на энергию и сохраняющихся антиковидных мер в Китае, что повлияло на многие глобальные цепочки поставок, - отметил эксперт. - Потребители также начали сокращать расходы, при этом пострадал спрос на компьютеры и смартфоны, а затем предприятия начали снижать затраты в ожидании глобальной рецессии, и все это повлияло на общий рост полупроводникового рынка".

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сохраняла за собой лидирующую позицию в мире, несмотря на уменьшение выручки на 10,4%, в основном из-за сокращения продаж чипов памяти и NAND. Американская Intel осталась на второй позиции, ее выручка рухнула на 19,5%. На третьем месте по-прежнему находится южнокорейская SK Hynix, сократившая продажи на 2,6%.

Американские Qualcomm Inc. и Micron Technology поменялись местами и теперь занимают четвертую и пятую позиции. Broadcom и Texas Instruments остались на шестой и восьмой строчках соответственно. На седьмое место вышла AMD, которая в 2021 году замыкала десятку лидеров. При этом на девятую строчку с седьмой упала тайваньская MediaTek, а в топ-10 вошла Apple Inc..

Продажи чипов памяти в мире в 2022 году снизились на 10%, что стало худшим показателем среди продуктовых категорий. В результате на них сейчас приходится около 25% общего объема выручки чипмейкеров.