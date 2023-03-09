Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,9 раза

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-феврале 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 286,5% (в 3,9 раза) - до 225 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года чистая прибыль банка составила 110,1 млрд рублей. Таким образом, в феврале 2023 года чистая прибыль составила 114,9 млрд рублей.

Динамика прибыли за первые два месяца 2023 года позволяет ретроспективно оценить финансовые показатели Сбербанка за февраль 2022 года - первый месяц, результаты которого подпали под ограничение раскрытия информации в связи с введением жестких санкций (мишенью которых стал и сам банк).

Исходя из приведенной в сообщении банка динамики чистой прибыли за январь-февраль 2023 года следует, что чистая прибыль в январе-феврале 2022 года могла составить 58,2 млрд рублей. В январе 2022 года чистая прибыль достигала 100,2 млрд рублей. Таким образом, если данные за январь прошлого года не пересчитывались, в феврале 2022 года банк мог получить убыток в размере 42 млрд рублей.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за первые два месяцев 2023 года составили 62,6 млрд рублей при стоимости риска в 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность более чем в 2,9 раза.

Чистый процентный доход за январь-февраль 2023 года вырос на 17,5% - до 336,5 млрд рублей, в том числе в феврале на 18,7% на фоне роста кредитного портфеля, говорится в сообщении банка.

Чистый комиссионный доход за первые два месяца текущего года увеличился на 13,9% и составил 96,7 млрд рублей за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.

Операционные расходы за январь-февраль 2023 года выросли на 5,6% - до 106 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 21,8%.

Общий капитал банка с начала 2023 года вырос на 2,2% и превысил 5,5 трлн рублей. Коэффициент достаточности общего капитала на 1 марта 2023 года составил 14,9%, увеличившись на 0,1 п.п. за два месяца.

Рентабельность капитала за январь-февраль 2023 года составила 23,8%.