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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Сбербанк в феврале увеличил розничные кредиты по РСБУ на 1,4% за счет ипотеки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в феврале увеличил розничный кредитный портфель по РСБУ на 1,4%, в основном благодаря ипотеке, которая выросла за месяц на 1,8%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Выдачи розничных кредитов в феврале составили 472 млрд рублей, из которых почти 250 млрд рублей ипотечные кредиты (+44% по сравнению с январем 2023 года). Доля Сбера на рынке ипотеки в РФ выросла до 54% по состоянию на 1 февраля.

Розничный кредитный портфель по итогам февраля составил 12,3 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,1% за февраль и составил 19,2 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано порядка 1,5 трлн рублей - почти в 2 раза больше, чем в январе.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец февраля, не изменившись за месяц.

Средства физических лиц составили 18 трлн рублей, увеличившись на 2,5% за отчетный месяц. Средства юридических лиц прибавили 5,1% в феврале - до 8,9 трлн рублей.

Сбербанк
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